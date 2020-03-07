رئيس الوزراء المصري: مراكب نيلية كانت بؤرة فيروس "كورونا" في مصر

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن "مصدر بؤرة فيروس "كورونا" الذي أعلنت بسببه دول عن إصابة مواطنيها بعد عودتهم من مصر، كان مراكب نيلية"، موضحاً أنه "غير ذلك لا توجد بؤر، ولم تكن هناك إصابات إلا لثلاثة أشخاص، هم ​الصين​ي والكندي والمصري العائد من الخارج".

وشدد مدبولي على أن "الدولة المصرية لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لمنع انتشار المرض والانتقال ليصيب مواطنين جدد"، مؤكداً أن "أي تهديد ولو كان بنسبة قليلة، سيتم التعامل معه لحماية المواطنين المصريين".

كما أشار إلى أن "مصر من أولى دول العالم في التحرك لاتخاذ إجراءات طبية وحجْر صحي منذ إعلان الوباء في الصين"، لافتاً إلى "وجود لجنة برئاسته لمتابعة الإجراءات الوقائية والحالات التي يعلن عنها".