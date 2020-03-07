غانتس: زمن نتنياهو انتهى وسأقيم حكومة تنتشل إسرائيل من الكراهية والانشقاق

اعلن زعيم حزب "أزرق أبيض" ال​إسرائيل​ي، ​بيني غانتس​، نيته تشكيل حكومة جديدة فعالة ستخرج إسرائيل من مشاكلها.

ولفت غانتس، الى ان "غالبية أعضاء ​الكنيست​ سيوصون بي لتشكيل ​الحكومة​ المقبلة، وسأشكل الحكومة ولن نسمح ب​انتخابات​ رابعة، كما سأقيم حكومة مستقرة تنتشل إسرائيل من الكراهية والانشقاق وتمنحنا القدرة على المضي قدما".

وراى غانتس، أن زمن ​بنيامين نتانياهو​، قد ولى، وقد قال ​الشعب الإسرائيلي​ كلمته".