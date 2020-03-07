اعلن زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، نيته تشكيل حكومة جديدة فعالة ستخرج إسرائيل من مشاكلها.
ولفت غانتس، الى ان "غالبية أعضاء الكنيست سيوصون بي لتشكيل الحكومة المقبلة، وسأشكل الحكومة ولن نسمح بانتخابات رابعة، كما سأقيم حكومة مستقرة تنتشل إسرائيل من الكراهية والانشقاق وتمنحنا القدرة على المضي قدما".
وراى غانتس، أن زمن بنيامين نتانياهو، قد ولى، وقد قال الشعب الإسرائيلي كلمته".
كانت هذه تفاصيل خبر غانتس: زمن نتنياهو انتهى وسأقيم حكومة تنتشل إسرائيل من الكراهية والانشقاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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