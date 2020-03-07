الصحة المصرية تسجل 33 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 33 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" على متن سفينة الأقصر، مما يرفع إجمالي الإصابات على متن السفينة إلى 45 حالة.
كانت وزيرة الصحة هالة زايد، أكدت "إجراء تحاليل لـ 2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" والانفلونزا في مصر"، لافتةً إلى أن "جميع هذه الحالات جاءت سلبية، ماعدا 15 حالة ثبت إيجابية تحاليلها".
ولفتت زايد، إلى أن 12" حالة من الحالات الـ 15 الإيجابية، تم اكتشافها بدون أي أعراض على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر، لمصريين يعملون على الباخرة".
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