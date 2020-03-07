مقتل 30 شخصا بحادث سير مروع على طريق دمشق حمص

قُتل 30 شخصا واصيب العشرات في حادث مروع نجم عن اصطدام صهريج وقود مع باصي نقل ركاب وعدة سيارات أخرى على طريق دمشق حمص بمنطقة جسر بغداد.
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