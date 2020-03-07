حملة ترامب الرئاسية تدّعي على "سي إن إن" بتهمة التشهير

ادّعت حملة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على محطة "سي إن إن" بتهمة التشهير، اعتراضاً على بيان ورد في مقال للرأي بتاريخ 13 حزيران 2019.

ويشير المقال إلى أن "حملة ترامب شددت على المخاطر والمزايا المحتملة من السعي مرة أخرى إلى الحصول على مساعدة ​روسيا​ في ​انتخابات 2020​، وقررت ترك هذا الخيار مفتوحا".

بالتوازي، شددت الحملة على أنها "نفت مراراً وبشكل صريح، أي نية للسعي لتدخل روسيا في انتخابات 2020"، لافتةً إلى أن "سي إن إن" كانت تعلم جيداً أن ما تم إدراجه في المقال لم يكن صحيحا عند نشره، وأن هذا المقال كان يعكس نمطا منهجيا من التحيز ضد الحملة".