الصحة العراقية تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع أعداد المصابين فيروس "كورونا" إلى 55 حالة، عقب تسجيل 8 إصابات جديدة، 7 حالات منها في بغداد وواحدة في النجف.
وشددت الوزارة، في بيان، على أنها "اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع المصابين والمخالطين".
ومن الجدير بالذكر، أن السلطات العراقية اتخذت إجراءات واسعة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا"، من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 آذار الجاري، فضلاً عن إغلاق الأماكن العامة وحظر دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع المواطنين من السفر إلى عدد من الدول.
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