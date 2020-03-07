مسؤول في الرئاسة التركية: سنواصل العمل مع روسيا وأميركا لإرساء الاستقرار في سوريا

أشار رئيس دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​ فخر الدين ألطون، إلى أن بلاده "ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية"، مشدداً على أن ​تركيا​ "لن تسمح بأي عمل للنظام السوري يؤدي إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار".

ولفت ألطون، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "الاتفاق التركي الروسي سينقذ أرواح المدنيين، وسيمنع تدفق موجة جديدة من اللاجئين من إدلب"، منوّهاً بأن "تطبيق وقف إطلاق النار هذا يشكّل أهمية كبيرة، ولن نسمح للنظام الذي انتهك جميع الاتفاقات السابقة، بانتهاك هذا الاتفاق".

كما أوضح أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أكد للجانب الروسي عزم أنقرة على إخراج ​النظام السوري​ من إدلب"، مبيّناً أن "خروج النظام من المنطقة سيمنع وقوع المزيد من المعاناة الإنسانية". وأكد أن "تركيا تواصل العمل مع روسيا ومع ​الولايات المتحدة​ من أجل إرساء الاستقرار في ​سوريا​"، لافتاً إلى أن "الأولوية التركية هي الحيلولة دون نزوح مزيد من الناس من مناطقهم، ومنع مساعي النظام لتفريغ المنطقة من سكانها".

وأكد ألطون أن تركيا "أثبتت حزمها في استعمال كافة الوسائل العسكرية من أجل حماية المدنيين الأبرياء في سوريا والأمن القومي التركي"، داعياً "​المجتمع الدولي​ إلى تركيز اهتمامه على الأزمة الواقعة في المنطقة وتشارك الأعباء الناجمة عنها". كما نوّه بأن "وقف إطلاق النار لا يعني انتهاء المشاكل، بل على العكس، هناك حاجة إلى تدخل إنساني دولي قوي ومستدام".

بالتوازي، أشار رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إلى أنه "لا يزال هناك أكثر من 3 ملايين مدني عالقين في إدلب، داعيا أوروبا إلى إيجاد حل شامل وفعال للأزمة الإنسانية في المنطقة". وشدد على أن "تركيا ستواصل تطبيق التعديل الأخير الذي أجرته في سياسة اللاجئين"، لافتاً إلى ضرورة "اتخاذ ​الاتحاد الأوروبي​ خطوات للتعاون مع تركيا، لإنهاء الأزمة الإنسانية بدلا من اتخاذ تدابير ضدها".