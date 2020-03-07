المبعوث الأممي لليمن: لوقف الاعمال العسكرية بشكل فوري وغير مشروط

كرّر المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، دعوته "لوقف الأنشطة العسكرية في اليمن بشكل فوري وغير مشروط"، مذكّراً بدعوته التي وجهها الأسبوع الماضي للأطراف المتنازعة".
وأشار غريفيث إلى أن "اليمن ببساطة لا يمكن أن ينتظر، وذلك مع تجدد أعمال العنف بين الحوثيين والتحالف العربي مما يهدد جهود السلام".
في السياق، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نزوح نحو 70 ألف شخص، أو ما يقدر بـ 10 آلاف عشيرة، من الجوف إلى محافظة مأرب، بعد تجدد المعارك العنيفة في المحافظة منذ الشهر الماضي.
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