المبعوث الأممي لليمن: لوقف الاعمال العسكرية بشكل فوري وغير مشروط

كرّر المبعوث الأممي الخاص لليمن ​مارتن غريفيث​، دعوته "لوقف الأنشطة العسكرية في ​اليمن​ بشكل فوري وغير مشروط"، مذكّراً بدعوته التي وجهها الأسبوع الماضي للأطراف المتنازعة".

وأشار غريفيث إلى أن "اليمن ببساطة لا يمكن أن ينتظر، وذلك مع تجدد أعمال العنف بين ​الحوثيين​ و​التحالف العربي​ مما يهدد جهود السلام".

في السياق، أكدت ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​، نزوح نحو 70 ألف شخص، أو ما يقدر بـ 10 آلاف عشيرة، من الجوف إلى محافظة مأرب، بعد تجدد المعارك العنيفة في المحافظة منذ الشهر الماضي.