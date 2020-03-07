نقولا نحاس: كنت أنتظر من دياب إشارة أوضح حول الخطوة المقبلة

أشار عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس، في حديث تلفزيوني، إلى أنه كان ينتظر من رئيس الحكومة حسان دياب إشارة أوضح حول الخطوة المقبلة التي تلي الإعلان عن تعليق دفع إستحقاق الدين، لافتاً إلى أن التوقف عن الدفع له تداعيات ونتائج لكن الأهم هو المرحلة المقبلة.
ورأى نحاس إلى أن دياب تحدث في كلمته عما تنوي الحكومة القيام به، معتبراً أنه تكرار لما ورد في البيان الوزاري، مؤكداً أن الإصلاح سيواجه تحديات كبيرة لا سيما على مستوى قبول الطبقة السياسية.
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