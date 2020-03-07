ترزيان: لمراجعة جميع الصفقات التي حصلت في السنوات الماضية

اعتبر النائب ​هاكوب ترزيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "عدم دفع اليوروبوند كان أحد مطالبنا في ​جلسة الثقة​، لأن اليوروبوند ليس أهم من الشعب، ولكن أيضا طالبنا بأن تكون هذه ​الحكومة​ حكومة عدم الإستسلام وهو واضح بشفافية هذه الحكومة، والآن لاستعادة ثقة ​المجتمع الدولي​ والشعب يجب أن يواكب هذه الخطوة عدة إجراءات منها الإسراع بإصدار ​التشكيلات القضائية​".

ودعا رئيس الحكومة ​حسان دياب​ إلى البدء من أول الأسبوع وبدون كيدية، بـ"مراجعة جميع الصفقات التي حصلت في السنوات الماضية، إن كانت قد حصلت بالتراضي أو باستدراج العروض او حتى عن طريق المناقصات، وذلك في جميع الإدارات والمؤسسات العامة، على ان يتم محاسبة المسؤولين عن اي مخالفة او ارتكاب او هدر للمال العام وبالطبع الحالات كثيرة في هذا المجال، على أن تبدأ المحاسبة من رأس الهرم الى اسفله وليس العكس كما يحصل عادة، وذلك بغية استعادة ثقة الشعب بدولة تقوم على مبدأ احترام القانون والمحاسبة من خلال قضاء عادل ومستقل، فضلا عن المبادرة الى حجز أموال اي مشتبه فيه، وذلك حماية لجميع المودعين الأوادم ومحاسبة "الزعران" وتبيان الحقائق للشعب اللبناني".

