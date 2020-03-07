طرابلسي: الحكومة تتعامل مع الأزمة بكل جدية

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي، في حديث تلفزيوني، أن الحكومة تتعامل مع الأزمة بكل جدية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب لا يكثر من الكلام، لافتاً إلى أن هذا أمر إيجابي لأن المطلوب أفعال لا أقوال.
وفي حين لفت طرابلسي إلى أن البلاد أمام نموذج جديد من رؤساء الحكومات شبيه برئيس الحكومة السابق سليم الحص، أشار إلى أن دياب يقدم طريقة عمل جديدة ويطرح فلسفة إقتصادية جديدة تنهي فلسلفة الإستدانة.
ورداً على سؤال، رأى طرابلسي أن القضاء هو الذي يستطيع القيام بالثورة، مشيراً إلى أن لبنان لا يحتاج فقط إلى إستقلالية القضاء بل أيضاً إلى آليات.
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