رولا الطبش: سياسة حزب الله كان لها دور كبير في الإنهيار الحاصل

علقت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​، في تصريح تلفزيوني، على كلمة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، لافتة إلى أن "الشعب اليوم يريد الحلول ونحن لا نعرف إلى أين ذاهبون"، مشيرة إلى أن البلاد في ظل أزمة صعبة جداً وأمام انهيار إقتصادي ومالي وصحي. ولفتت الطبش إلى أن اللبنانيين يسمعون من اليوم الأول وعود، معتبرة أن دياب وصف الحال الذي يعرفه الجميع، مشيرة إلى أن غياب الخطة هو قلة مسؤولية، مؤكدة أن "​سياسة​ ​حزب الله​ كان لها دور كبير في الإنهيار الحاصل".

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