محمد شقير: كنا نتمنى من الرئيس دياب الذهاب إلى صلب المشكلة

أشار الوزير السابق ​محمد شقير​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "كنا نتمنى من رئيس الحكومة ​حسان دياب​، بدلا من تحميل مسؤولية بلوغ ​الدين العام​ 90 مليار دولار لسياسات خاطئة في السنوات الماضية، أن يكون أكثر دقة وموضوعية والذهاب مباشرة إلى صلب المشكلة المتمثلة بالكهرباء التي كبدت البلد حوالي 47 مليار دولار، فيما لو تمت معالجتها لكان الدين 33 مليار دولار".

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