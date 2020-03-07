نقولا لدياب: أهنّئك على إصرارك على إخراج لبنان من محنته

علّق النائب السابق ​نبيل نقولا​ على خطاب رئيس ​الحكومة​ حسّان دياب، معتبرا أنه "أتبنّى كلّ ما قمت به من جهد من أجل إفهام ال​لبنان​يّ أنّ من نهب أمواله هو كلّ من حكم لبنان منذ زمن طويل" .

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، توجه نقولا الى دياب بالقول: "أهنّئك على صراحتك، وإصرارك على إخراج لبنان من محنته. ثابر إنّكم، وفخامة الرئيس الأمل".