علّق النائب السابق نبيل نقولا على خطاب رئيس الحكومة حسّان دياب، معتبرا أنه "أتبنّى كلّ ما قمت به من جهد من أجل إفهام اللبنانيّ أنّ من نهب أمواله هو كلّ من حكم لبنان منذ زمن طويل" .
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، توجه نقولا الى دياب بالقول: "أهنّئك على صراحتك، وإصرارك على إخراج لبنان من محنته. ثابر إنّكم، وفخامة الرئيس الأمل".
كانت هذه تفاصيل خبر نقولا لدياب: أهنّئك على إصرارك على إخراج لبنان من محنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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