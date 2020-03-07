قبيسي: تعليق السداد قرار سليم بقي وقف المتاجرة بأسعار الدولار

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "قرار سليم اتخذته ​الحكومة​ بتعليق السداد كي لا يكون من ودائع المواطنين"، معتبراً أن "الواجب عليها يبقى ضبط الوضع الداخلي لوقف متاجرة الصيارفة و​المصارف​ ب​أسعار الدولار​ وعدم التزامهم بقرار ​مصرف لبنان​، ومن الأمس أقفلوا أبوابهم أمام الزبائن يشترون ولا يبيعون".

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