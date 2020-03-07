إصابة عائلة من 5 أفراد بحادث سير على طريق جزين

أصيب 5 أشخاص نتيجة ​انقلاب سيارة​ من نوع "فورد" لون فضي، مساء اليوم، على طريق كفرحونة- جزين، نقلهم عناصر ​الصليب الأحمر​ و​الدفاع المدني​ إلى ​مستشفى جزين​، وهم سائق السيارة طليع ح. وزوجته واولادهما الثلاثة. إضغط للمزيد

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