أشار رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "لا اعلان عن إجراءات قانونية، لا اعلان عن إصلاحات عملية وفورية، لا اعلان عن خطوات اقتصادية واجتماعية إنقاذية، لا اعلان عن تدابير احتوائية لنتائج قرار التعثر"، موضحاً أن "كل ما سمعناه هو اعلان افلاس الدولة وفضح حقيقة الاحتياطي الصافي بالعملات الأجنبية في ​مصرف لبنان​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: كل ما سمعناه هو اعلان افلاس الدولة وفضح حقيقة الاحتياطي الصافي بالعملات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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