علامة: لبنان ليس أول دولة في العالم تتخلف عن الدفع

علق عضو كتلة "التنمية والتحرير"النائب ​فادي علامة​ على كلمة رئيس الحكومة ​حسان دياب​، معتبرا أن "لبنان ليس اول دولة في العالم تتخلف عن دفع ديونها، وحاجات المواطنين اللبنانيين تستلزم هكذا قرار".

وفي حديث تلفزيوني، لفت علامة الى أن "الوجهة الجديدة لنا بالاضافة الى الخطة الاصلاحية هي وجود قضاء نزيه وشفاف وبعيد عن ال​سياسة​"، مشيرا الى ان "​مجلس القضاء الاعلى​ اتفق بالاجماع على الاسماء في ​التشكيلات القضائية​ على أمل ان يتم استتباعها بتعيينات جديدة خصوصا في موضوع نواب حاكم ​مصرف لبنان​".