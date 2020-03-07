نعمه: لم نقرر عدم الدفع بل تعليقه وأعلنا الرغبة بالتفاوض بشكل منصف

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​، في حديث تلفزيوني، أن الحكومة اليوم قامت بإنجاز، نظراً إلى أنها أعلنت أهم ما يمكن القيام به، موضحاً أنه منذ نيل الحكومة الثقة تعمل على موضوع سندات اليويوبوند 24 ساعة في اليوم، مشدداً على أن القرار لم يكن سهلاً لأن بين الدفع وعدم الدفع هناك الكثير من الحلول، قائلاً: "من أجل ذلك تم الإستعانة بالمستشارين الدوليين لاتخاذ القرار المناسب"، مؤكداً أن "ما قمنا به اليوم "جريء" وهو أفضل الممكن للبلد بعد دراسة كل الاحتمالات".

وشدد نعمه على أن ​الحكومة اللبنانية​ لم تقرر عدم الدفع بل تعليق الدفع، مشيراً إلى أنها أعلنت أيضاً الرغبة في التفاوض بشكل منصف وحسب المعايير العلمية، موضحاً أن "عملية التفاوض تمتد أشهر وإذا كان لدينا حسن ونية لا نذهب أكثر من 9 أشهر".

وأكد نعمه وجوب معرفة "إلى أين نريد الذهاب وكيف سنذهب إلى هناك"، لافتاً إلى أن الحكومة تحتاج إلى 100 يوم منذ تاريخ نيلها الثقة كي تنجز الخطة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل هلى هذه الخطة مع ​صندوق النقد الدولي​ منذ اليوم الأول.

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ورأى وزير الإقتصاد والتجارة أن تعليق الدفع كان يجب أن يحصل قبل الآن، معتبراً أنه لو حصل هذا الأمر قبل 6 أشهر كان الوضع سيكون أفضل، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية ورثت هذه الحالة ولم يكن لديها الكثير من الوقت، مؤكداً أن هناك فريق عمل يعمل على الخطة الإصلاحية الكاملة والشاملة.

ورداً على سؤال، شدد نعمه على أن الحكومة تنتظر الآن موقف حاملي سندات اليوروبوند، معرباً عن قناعته بأن مواقهم سيكون إيجابي، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي ينتظر من الحكومة القيام بالإصلاحات والخطة التي تعمل عليها، معتبراً أنه "من المنطقي أن لا يكون هناك ثقة لأننا لم نقم بالإصلاحات حتى الآن ولم نقدم الخطة".

وأشار نعمه إلى أن ما تملكه الدولة في الخارج من أصول هو أملاك القنصليات، لافتاً إلى أن الأخيرة لديها حصانة، موضحاً أن مصرف لبنان ليس الدولة اللبنانية ولديه أيضاً حصانة، معتبراً أن من الممكن أن يقدم الدائنين على رفع دعاوى ضد مصرف لبنان لكن يربحوها.

