أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية ان "على جميع القادمين من الهند وبنغلادش و​الفليبين​ و​سريلانكا​ و​سوريا​ و​لبنان​ ومصر الالتزام بتطبيق الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الكويتية: على جميع القادمين من الهند وبنغلادش والفليبين وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر الالتزام بالحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.