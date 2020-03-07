طالبت وزارة الصحة السعودية الأشخاص العائدين "من كان في كل من ايطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم".
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه "حالة ظهور أي أعراض على المصابين، الاتصال بالرقم المخصص للحصول على المساعدة الواجبة من قبل الجهات الصحية أو مراجعة أقرب مستشفى".
وتأتي هذه الخطوات في ظل الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية تطالب العائدين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان بالتزام منازلهم لمدة 14 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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