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الصحة السعودية تطالب العائدين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان بالتزام منازلهم لمدة 14 يوماً

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طالبت ​وزارة الصحة​ الأشخاص العائدين "من كان في كل من ​ايطاليا​ و​كوريا​ ومصر و​لبنان​ خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم".

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه "حالة ظهور أي أعراض على المصابين، الاتصال بالرقم المخصص للحصول على المساعدة الواجبة من قبل الجهات الصحية أو مراجعة أقرب مستشفى".

وتأتي هذه الخطوات في ظل الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" الجديد.

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