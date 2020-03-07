رويترز: جمعية المصارف مستعدة لمحاورة الدائنين الأجانب لإعادة هيكلة الدين

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن ​جمعية المصارف​ اللبنانية مستعدة لمحاورة الدائنين الأجانب لإعادة هيكلة الدين، مشيرة إلى "تعيين شركة هوليهان لوكي مستشارا ماليا لجمعية مصارف لبنان مع سعي الدولة لإعادة هيكلة الدين الحكومي".

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