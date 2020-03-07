وول ستريت جورنال: بن سلمان أطلق حملة أمنية واسعة شملت اعتقال عشرات المسؤولين

نقلت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" عن مصادر مطلعة تأكيدها أن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أطلق حملة أمنية واسعة ضد منافسيه في العائلة الملكية ومجموعة مسؤولين حكوميين وعسكريين وهي تهدف إلى إخماد التحديات المحتملة أمام سلطته".

واشارت الصحيفة الى ان "قرار اعتقال الأميرين، اللذين اعتبرا سابقين منافسين على العرش مع بن سلمان، وأنصارهما يعود إلى تخطيطهم لانقلاب في القصر الملكي هدف بدرجة كبيرة إلى ردع صعود بن سلمان"، لافتة الى ان "​قوات الأمن​ ألقت القبض على عشرات المسؤولين في ​وزارة الداخلية​ والضباط الرفيعين في ​الجيش​ وشخصيات أخرى للاشتباه في دعمهم محاولة انقلاب".