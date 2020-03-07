شكرا لقرائتكم خبر عن 6 موضوعات على أجندة لجنة النقل بالبرلمان غدا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 6 موضوعات تناقشها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد غدا الأحد، بشأن مشكلات الطرق والكباري.

ويستعرضها ”الخليج 365” علي النحو التالي:

مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 89 لسنة 2020، بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بينجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء والموقع في القاهرة بتاريخ30/9/2019.

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طلب الإحاطة المقدمة من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن غلق كوبرى عاشور بمحافظة البحيرة والذى يربطأغلب مراكز المحافظة ببعضها، هذا بالإضافة إلى أنه يربط بين شمال المحافظة وجنوبها.

طلب الإحاطة المقدمة من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن توقف أعمال استكمال إنشاء طريق إدكو/ دمنهوربمحافظة البحيرة.

طلب الإحاطة المقدمة من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن سوء حالة الطريق الدولي الساحلي الواصل منكوبرى 45 إسكندرية حتى مركز رشيد مروراً بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، هذا بالإضافة إلى عدم وجود لوحاتإرشادية وأعمدة إنارة على الطريق.

طلب الإحاطة المقدمة من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن الحاجة إلى تطوير مدخل مدينة إدكو بمحافظةالبحيرة من الطريق الدولي الساحلي.

طلب الإحاطة المقدمة من النائب سعيد طعيمة، بشأن الحاجة إلى تطوير عدد من الطرق الرئيسية بالدلتا، طريققويسنا / بركة السبع الزراعي، وطريق طنطا / المحلة، الرابط وسط الدلتا بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياطوبورسعيد، وطريق زفتي / طنطا (دفرة) الجديد.