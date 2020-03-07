شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: قطر ضمن أكثر دول العالم تحيزا ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير صحفية دولية إن حوالي 90 % من أنحاء العالم لديهم بعض التحيز ضد المرأة، وفقا لدراسة كبيرة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجدت الدارسة، التي شملت 75 دولة تمثل 80 % من سكان العالم، أن المواقف التمييزية مرتفعة بشكل خاص في مكان العمل، وتضمنت الآراء المتحيزة ضد المرأة أن الرجال هم سياسيون وقادة أعمال أفضل من النساء، وأن الذهاب إلى الجامعة أكثر أهمية للرجال من النساء، وأن الرجال يجب أن يتلقوا معاملة تفضيلية في أسواق العمل التنافسية.





كما حددت الدراسة المواقف المثيرة للقلق تجاه النساء في المنزل، حيث يعتقد ثلاثة من كل 10 أشخاص أنه من المقبول أن يعتدي الرجال بالضرب على زوجاتهم، ويظهر 91 % من الرجال و 86 % من النساء تحيز واضح واحد على الأقل ضد المساواة بين الجنسين، وفي بعض البلدان تتدهور هذه المواقف، وذكرت الدراسة أن البلدان ذات أعلى درجة تحيز، باكستان وقطر ونيجيريا وزيمبابوي والأردن، وكانت الدول التي حصلت على أفضل النتائج هي أندورا والسويد وهولندا، بينما كانت لدى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة درجات مماثلة.

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ووصف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي النتائج التي توصل إليها بأنها "التحقق من الواقع" وحذر من أن "العالم ليس في طريقه لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030".

وأكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن الدوحة تستضيف مؤتمرًا دوليًّا حول الأديان الذي ينظمه مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ويحضره الداعية الإرهابي "يوسف القرضاوي" من أجل التغطية على دعم تميم للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن النظام القطرى الذى يتزعمه تميم بن حمد ينشر خطابات الكراهية عبر قناة الجزيرة الإرهابية، فيما يدعم تنظيم الحمدين الجماعات المتطرفة في المنطقة.