شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تطالب مرشحى المؤسسات القومية بالالتزام بالصمت الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الهيئة الوطنية للصحافة بالالتزام بمواعيد الصمت الانتخابي، في انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لإتاحة الفرصة أمام لجنة الإشراف على الانتخابات، لاستكمال الإجراءات في شفافية وهدوء،ما يتيح فرص عادلة للمنافسة.

وتأتي مواعيد الصمت على النحو التالي:

- مؤسسة دار التحرير الاثنين 9 مارس 2020

- مؤسسة دار المعارف الاثنين 9 مارس 2020

-مؤسسة روزاليوسف الأربعاء 11 مارس 2020

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-وكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء الموافق 11 مارس 2020

-الشركة القومية للتوزيع الأربعاء 11 مارس 2020

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة أكدت أنها أتمت مراجعة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في مؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال التي تجرى غداً الأحد 8 مارس 2020 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن الانتخابات ستتم تحت الإشراف القضائي واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين والتيسير على الناخبين في الانتخابات.

وأشارت الهيئة الوطنية للصحافة الى أنها راجعت كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، كما قامت اللجنة التنفيذية بالهيئة بزيارة المقار الانتخابية بالمؤسسات للتأكد من مدى ملائمتها لعملية إجراء الانتخابات وتجهيز الصناديق الشفافة ضماناً لنزاهة وحيادية الانتخابات.