شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يحذر من استمرار 2000 موقف عشوائى ويطالب الحكومة بإعلان خطتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه جون طلعت، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن خطة الحكومة للسيطرة على المواقف العشوائية وتقنين أوضاعها.

وأشار النائب، إلى أن المواقف وساحات انتظار السيارات العشوائية، تنتشر بأعداد تتجاوز المواقف الرسمية، فى كل محافظات الجمهورية، حتى بلغت وفقا لحصر وزارة التنمية المحلية قرابة 2052 ساحة.

وحذر جون طلعت من ظاهرة انتشار المواقف العشوائية بهذه الأعداد الكبيرة، لما يمثله من خطورة كبيرة، مؤكدا أنها تتسب فى تعطيل حركة المرور وما يترتب عليها من حوادث تؤدى لإزهاق أرواح الأبرياء، فضلا عن إهدار مئات الملايين على الدولة، خصوصا وأن هذه المواقف تكون خارج السيطرة.

وأشار طلعت، إلى أن منطقة شبرا مثل أغلب المناطق على مستوى الجمهورية، تعانى من هذه الظاهرة التى تؤرق المواطنين، وهناك العديد من الشكاوى بسبب المواقف العشوائية، الأمر الذى يتطلب تدخلا عاجلا لرفع المعاناة عن الأهالي.

Advertisements

ووجه عضو مجلس النواب سؤالا للحكومة قال فيه:"إذا كانت الإيرادات من المواقف والساحات الرسمية بلغت 565 مليون جنيه فكم مليون يضيع على الدولة من المواقف العشوائية؟".

وطالب جون طلعت، وزارة التنمية المحلية، بكشف خطتها لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدى للمواقف والساحات العشوائية، لذا نطالب الحكومة ببيان وتوضيح تفاصيل هذه الخطة.

وشدد على وزارة التنمية، ضرورة الإعلان عن المدة الزمنية اللازمة لتقنين أوضاع المواقف العشوائية وضمها للمواقف الرسمية لتكون تحت سيطرة الدولة ولتعظيم الإيرادات منها لصالح الخزانة العامة للدولة.‎

وكان قد أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه جار تنفيذ خطة لإلغاء كافة المواقف العشوائية بالطريق الدائرى نطاق المحافظة حيث تم تكليف الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس والأحياء والمراكز المختصة باستبدال المواقف العشوائية الموجودة أعلى الطريق الدائرى بمواقف رسمية للتسهيل على المواطنين فى التنقل وحفاظا على سلامتهم ويأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والخاصة بإزالة أى مظاهر غير حضارية بنطاق الطريق الدائرى.