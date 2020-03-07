شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: أركز حاليا على إعادة وضع نظام مطور لتقييم أداء الاتصال الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن المهمة الذى يركز عليها حاليا فى الوزارة هى إعادة وضع نظام مطور لتقييم أداء الاتصال الحكومى المصرى وبناء قدرات العاملين به، فما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته ولا تطويره.

وأضاف هيكل فى "المنتدى العالمى للاتصال الحكومى” تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذى يهدف إلى الارتقاء بمستوى الاتصال الحكومى وفقا لأفضل المعايير العالمية فى الرابع والخامس من مارس الجارى فى "إكسبو الشارقة" بحضور 64 شخصية من كبار قادة الرأى، ونخبة من الخبراء يمثلون 16 دولة حول العالم، أن الهدف الحقيقى من الاتصال الحكومى الذى تركز عليه الوزارة هو تطوير وعى الإنسان المصرى وحسة بالمسؤولية المجتمعية بحيث ينظر إلى مصالحه الخاصة كجزء من المصلحة العامة، تتكامل معها ولا تتعارض.

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وأشار إلى أن هذا لا يتحقق إلا من خلال وضع خطط اتصال تتناسب مع متطلبات العصر الحديث، وتكون موجهة لكل فئات المجتمع باختلاف احتياجاتها وثقافتها وتسهم فى تحويل الممارسات المطلوبة لدعم القضايا الوطنية إلى منظومة سلوك فردى وعام، يتمكن خلالها كل فرد من أفراد المجتمع معرفة دوره فى دعمها.

وكان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام قد أكد من قبل أن الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة فى التعامل الإعلامى مع أزمة فيروس كورونا، وقال إن هناك عدة اجتماعات تمت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف أولًا بأول، وكذلك مراجعة السيناريوهات والإجراءات المختلفة عند ظهور أى حالة. وكذلك الإجراءات فى المنافذ والمطارات المختلفة لمتابعة القادمين من خارج مصر.

وأوضح فى تصريحاته خلال منتدى الشارقة للإعلام، أنه لم تسجل أى حالات إصابة فى مصر قبل أيام، ومع اكتشاف أول حالة تم الإعلان عنها مباشرة، وكذلك الإعلان عن حالة ثانية فى اليوم التالى وهما لشخصين أجنبيين، وظهر اليوم الخميس تم الاعلان عن اكتشاف الحالة الثالثة لمواطن مصرى قادم من صربيا.