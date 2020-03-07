شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة فى البرلمان حول دعم الأجهزة الرياضية بمراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، أنه قدم طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن دعم النوادي الرياضية ومراكز الشباب في مركز بنها وباقى مراكز المحافظة بالأجهزة الرياضية المختلفة، مع ضرورة وضع خطة شاملة لتنفيذ هذه الخطة وتوفير الدعم اللازم لمراكز الشباب.

وأوضح النائب في بيان له اليوم، أن مراكز الشباب والنوادى الرياضية تعد نافذة أساسية للشباب من أجل التواجد فيها خاصة صالات الجيم وغيرها مما يساعد الشباب على تقوية أجسامهم وهو ما يحقق الإفادة الكبيرة للدولة المصرية في الاهتمام بصحة الشباب.

وأشار النائب إلى أن الشباب المصرى هم عصب الأمة ونحتاج إلى كافة جهودهم من أجل تحقيق البناء والتنمية للدولة المصرية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت اهتمام الدولة بالشباب وتنفيذ برامج حقيقية من أجل تأهيلهم والاعتماد عليهم، ونحتاج إلى مواصلة هذه الجهود في مختلف المجالات من أجل بناء الشباب انطلاقا من مقولة "العقل السليم في الجسم السليم".

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وتناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، عدد من طلبات الإحاطة في عدد من الموضوعات المختلفة حول تطوير وإحلال وتجديد مراكز الشباب، وتلقى الضوء على إمكانية إتاحة الفرصة لمستحقى معاش تكافل وكرامة للدخول مراكز الشباب والأندية التابعة لوزارة الشباب بجميع المحافظات مجانا.

وناقشت من قبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها السابقة، طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بكافة مراكز الشباب، وخاصة تلك التي تعمل بعقود من أجل الاستقرار الاجتماعي والأسري.