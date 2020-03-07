رئيس "الحرية المصرى": الدولة وفرت سبل تمكين الشباب..والكرة الآن فى ملعبهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى وعضو مجلس النواب، أن الدولة مصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ماضية بكل عزم فى توفير كل سبل الإتاحة، لتمكين الشباب المصرى من المشاركة الجادة فى بناء الدولة المصرية الحديثة، كما أن عهد السيسي شهد بناء جسر من الثقة والتواصل الحقيقى بين الدولة وشبابها، وأبرز دليل على ذلك هو إنشاء البرنامج الرئاسى، لإعداد و تدريب الشباب المصرى وإنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب، والذى أفرز عددا غير قليل من الشباب المصرى اصبحوا نوابًا ومعاونين للوزراء والمحافظين.
وأضاف حسب الله، خلال الملتقى الأول لشباب حزب الحرية المصرى، الذى عقد اليوم بمحافظة الاسكندرية، وضم شباب محافظات غرب الدلتا، "الإسكندرية، والبحيرة ومرسى مطروح"، بحضور مئات من شباب الحزب، أن الكرة الآن فى ملعب الشباب المصرى والذى يجب ان يغتنم هذه الفرصة و يعد نفسه إعدادا جيدا حتى يكون مؤهلًا لتولى الموافع القيادية فى كافة موسسات الدولة .
بينما قال محمد مهنى، أمين شباب الحزب أن الحزب لديه ثقة كبيرة فى كل ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى وقياداته الحكيمة للدولة المصرية خصوصًا فى ظل التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر .
وتضمن الملتقى 3 جلسات تحت عنوان معركة الوعي حول الشباب وريادة الأعمال، وكان بحضور النائب أحمد مهنى أمين عام الحزب والدكتور أحمد بيومى الأمين المساعد والدكتور احمد إدريس أمين التنظيم والدكتورة جيهان بيومى أمينة المرأة و المستشار أحمد حبيب عضو الهيئة العليا للحزب ومؤمن سيد أمين الاتصال السياسى للحزب، وسيعقب الملتقى ثلاث ملتقيات آخرى لباقى محافظات الجمهورية مقسمة على ثلاث قطاعات وهي الصعيد والدلتا وشرق الدلتا وسيختتم بمؤتمر شبابي كبير يقام فى القاهرة .
وكان قد أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال ملتقى توظيف بمصر الجديدة، لتوفير 3500 فرصة عمل للذكور والإناث، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، برواتب حدها الأدنى 2000 جنيه، والأقصى 5000 جنيه، أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى للشباب كل التمكين، الأمر الذى جعل وزارة القوى العاملة توجه كامل نظرها، وكل اهتمامها لمصلحة الشباب، كى يتواجد فى أماكن العمل، ويسهم فى عملية البناء، مشدداً على أن الدول لا تبنى إلا بسواعد أبنائها.
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