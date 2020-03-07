شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التبين ينفى شائعات تفشى كورونا فى دائرته بزيارة لمستشفى 15 مايو..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى النائب عمرو الأشقر عضو مجلس النواب عن دائرة 15 مايو والتبين، زيارة فى وقت متأخر من مساء الجمعة، لتوضيح حقيقة الشائعات المتداولة حول ظهور حالات كورونا فى مدينة 15 مايو ونقلها لمستشفى المدينة، وخلال زيارته للمستشفى ظهر عضو مجلس النواب فى بث فيديو مباشر ليطمئن المواطنين ويكذب الشائعات التى تهدف إلى إثارة الذعر والفزع فى صفوف الشعب المصرى.

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة 15 مايو والتبين، عبر مقطع الفيديو، "يا جماعة احنا دلوقتى داخل مستشفى 15 مايو ومعايا الدكتور أحمد سلامة المدير المناوب بالمستشفى دلوقتى، والأستاذ إسلام صالح المدير الإدارى، والمهندس ربيع رئيس مجلس أمناء مدينة 15 مايو.. واحنا دلوقتى أمام غرفة الطوارئ والمستشفى شغالة بكامل طاقتها.. القصة كلها عشان الناس تبقى فاهمة لو حصل لا قدر الله أى حالة كورونا فى مصر هتروح الأول فى مستشفى النجيلة بمرسى مطروح والمستشفى مؤهلة لاستقبال 59 حالة".

وأضاف البرلمانى عمرو الأشقر:"لو لا قدر الله - ودا مش هيحصل - عدوا 59 حالة.. بعد كده المستشفى التى تليها هى مستشفى العجمى ودى هتستقبل 110 حالة.. لا قدر الله – ودا بردو بقولوكوا مش هيحصل كل دا لحد دلوقتى مفيش الكلام ده – رقم 3 الجدول اللى محطوط للمستشفيات المؤهلة اللى فيها عزل للكلام دا كله.. لكن الشائعات اللى طالعه إن فى كورونا بمستشفى مايو وفى 3 حالات أو حالتين أو حالة.. الكلام دا كله كدب، ولسه بدرى أوى وإن شاء الله مش هتوصل إن مستشفى مايو تستقبل حالات كورونا".

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وتابع "النجيلة جاهزة لاستقبال 59 حالة لو وصلوا ودلوقتى مش موجود غير حالة ولا حالتين المعلن عنهم رسمى من الدولة، وبعدها مستشفى العجمى جاهزة لاستقبال 110 حالة.. اطمنوا دى شائعات.. أنا موجود أهوه جوه المستشفى وبأكدلكوا تانى أنا أمام الطوارئ وأمامنا الجماهير كلها والأهالى فى الطوارئ زى ما انتوا شايفين وكله شغال ومفيش أى مشكلة".

ووجه عمرو الأشقر، حديثه لسكان مدينة 15 مايو، "أرجو إن أى حاجة اعرفوها من خلال مجلس الأمناء أو من خلالى والدنيا بخير الحمد لله.. احنا تعمدنا نظهر فى قلب مستشفى مايو ومن قلب الطوارئ ومحدش لابس كمامة ولا أى حاجة والحمد لله مفيش أى حاجة وكل اللى بيحصل ده شائعات وربنا يحفظ مدينتنا يارب ويحفظ بلدنا ويعديها يارب بإذن الله على خير"، وأضاف "لو فى أى حاجة احنا لازم نصارحكوا واحنا موجودين فى المستشفى دلوقتى والمستشفى ادامكو أهوه.. فى تمام الساعة 11.25 بالظبط".

ومن جهته، قال الدكتور أحمد سلامة المدير المناوب بمستشفى 15 مايو، عبر الفيديو ذاته، "احنا بنطمن الناس والموضوع مش محتاج قلق ولا ذعر واحنا مركزنا متأخر جدًا بالنسبة للمستشفيات اللى هتبقى مترتبة فى الحجر للموضوع ده.. وكمان مفيش أى حالات دلوقتى ومفيش داعى للقلق والذعر".