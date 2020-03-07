شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تنتهى من استعدادات انتخابات مؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنها أتمت مراجعة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة فى مؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال التى تجرى غدًا الأحد 8 مارس 2020 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.

وأضافت الهيئة فى بيان لها أن الانتخابات ستتم تحت الإشراف القضائى واستخدام الحبر الفسفورى، فى ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين والتيسير على الناخبين فى الانتخابات.

وأشارت الهيئة الوطنية للصحافة إلى أنها راجعت كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، كما قامت اللجنة التنفيذية بالهيئة بزيارة المقار الانتخابية بالمؤسسات للتأكد من مدى وملاءمتها لعملية إجراء الانتخابات وتجهيز الصناديق الشفافة ضمانًا لنزاهة وحيادية الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طالبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أن العملية الانتخابية تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.

تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضى على النحو التالي..

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- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: يوم الأحد الموافـــق 8 مارس 2020

- مؤسسة دار التحريـــر ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافــق 10 مارس 2020

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافــــــــق 12 مارس 2020.

هذا وكانت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة، قررت إجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة لمؤسسة الأهرام فى لجان مستقلة بفروع 6 أكتوبر وقليوب والإسكندرية، وذلك بناء على رغبة العاملين بالمؤسسة.

وقررت إجراء انتخابات مؤسسة أخبار اليوم فى الفرع الرئيسى وكذلك فرع المؤسسة فى 6 أكتوبر والإسكندرية، تيسيرًا على العاملين لمباشرة حقوقهم فى الانتخابات المقررة قانونًا واختيار ممثليهم فى مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أعلنت من قبل عن إجراء انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بمؤسسة الأهرام يوم الخميس الموافق 5 مارس المقبل وبمؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال يوم الأحد 8 مارس ومؤسستى دار التحرير للطبع والنشر ودار المعارف يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس .