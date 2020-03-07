شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا: مصر هيأت البيئة التشريعية والمؤسسية المناسبة لتمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن عقد المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة بالقاهرة، بمشاركة النساء الرائدات من كافة المجالات ومن مختلف دول العالم، يمثل شهادة عالمية لدور مصر الريادي في دعمها لقضايا المرأة وتمكين السيدات.

وأضاف أبو العلا في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم السبت، أن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي، بل أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، والإيمان بهذه المعاني نلمسها فى حرص القيادة السياسية المصرية نحو الإهتمام بتمكين المرأة المصرية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن مصر تعتز بكونها من أوائل الدول التي وضعت رؤى وطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030، متضمنة قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة كقضايا محورية وشريك رئيسي، مع تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والثقافية المناسبة لهذا التمكين بمختلف مستوياته.

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وتابع ابو العلا، أنه نتيجة لهذه الجهود وجدنا زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، لتشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية، وتطور نسبة مشاركتها في مجالس الإدارة، فيما بلغت نسبة القيادات التنفيذية من النساء 7.1% وهو أعلى من المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمقدر بـ5.4%،وغيرها من النجاحات المتعددة بمختلف المجالات وتمكينها.

وشهد المنتدى الذي يعقد لأول مرة بمصر، مشاركة 700 سيدة من سيدات ورائدات الأعمال من 75 دولة حول العالم وحضور 6 وزيرات مصريات ومشاركة عدد كبير من سيدات الأعمال والشخصيات العامة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف المجلس القومى للمرأة.