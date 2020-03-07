فيديو- لحظة فحص السائحين داخل مطار الأقصر بعد الإعلان عن إصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:
رصدت عدسة "كامرا الخليج 365" جانبًا من الإجراءات الوقائية داخل مطار الأقصر الدولي، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لمنع انتشار "فيروس كورونا المستجد".
ويظهر في الفيديو لحظة خضوع مجموعة من السائحين الفرنسيين للإجراءات الوقائية وخطوات الكشف الطبي داخل مطار الأقصر، واستجابتهم السريعة في التعامل مع الأطقم الطبية المخصصة للفحص في المطار.
وشددت الأجهزة المعنية داخل مطار الأقصر الدولي الإجراءات الوقائية المتبعة ضمن الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة للتعامل مع المستجدات المتعلقة بـ"فيروس كورونا المستجد".
واستقبل مطار الأقصر الدولي، مساء اليوم السبت، رحلتين قادمتين من مطار شارل ديجول في فرنسا وعلى متنهما 221 سائحًا، في حين بلغ عدد الرحلات الدولية المقرر أن تصل للمطار اليوم 11 رحلة بينهم 5 رحلات وصولت بالفعل، تقل سياحًا من مختلف الجنسيات.
يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس الجمعة عن إصابة 12 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يرتفع العدد اليوم السبت إلى 45 حالة، وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازم حيالهم.
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