"الصحة" تعلق على حضور الجماهير الفعاليات الرياضية والمباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة، إنه لا توجد لدى الوزارة أي قرارات تتعلق بحضور الجماهير، مباريات كرة القدم أو أي فعاليات رياضية أخرى.

وسجلت عدد من الدول الأفريقية، إصابات بفيروس "كورونا المستجد" مثل المغرب، وتونس، ومصر، والسنغال، والجزائر، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، لتقرر بعدها منع الجماهير من حضور مباريات كرة القدم.

وقال مجاهد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة هالة زايد، اليوم السبت: "لم يتم النظر في اتخاذ أي قرارات تتعلق بتواجد الجماهير في الفعاليات المختلفة، كما لا توجد أي توصية وردت إلينا من منظمة الصحة العالمية بذلك".

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الأمر نفسه أكدته مصادر حكومية اليوم السبت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الذي قالوا إنه حتى اللحظة لا توجد أي قرارات تتعلق بالجماهير والأنشطة الثقافية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة تتابع على مدار الساعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحاته: "لن نتردد في اتخاذ أي إجراءات لحماية المصريين، والأمور مستقرة حتى الآن".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في بيان صحفي يوم الجمعة أنه سيشكل لجنة لتعمل بالتوازي مع اللجنة الطبية بعد تسجيل عدد من الدول الأفريقية حالات إصابة بالفيروس، وأضاف الكاف أن كل الخيارات مطروحة بداية من تأجيل المباريات وحتى اللعب بدون جمهور أو حتى الإلغاء.​