محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 5883 شخصًا، اليوم السبت، بزيادة بأكثر من ألف شخص عن اليوم السابق.
وجاء في النشرة اليومية الصادرة عن هيئة الحماية المدنية في روما أن 63 شخصا لقوا حتفهم جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي في إيطاليا إلى 233 وفاة.
وأضافت الهيئة أن هذه الزيادة في أعداد الوفيات تأتي أقل من اليوم السابق.
وتابعت أن عدة مئات من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء.
يشار إلى أن مناطق لومباردي وإيميليا - رومانيا ، لا تزال الأكثر تضررا جراء تفشي المرض ثم منطقة فينيتو، حسبما قال أنجيلو بوريلي، رئيس الهيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا إلى 5883 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.