بالصور.. الاحتفال بذكرى ميلاد العالم الراحل أحمد زويل في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

احتفلت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، بذكرى ميلاد العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، وذلك في قصر ثقافة دسوق.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء نصر عبد السلام، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعلي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عمرو دوير، وأحمد الطنطاوي، عضوا مجلس النواب.

Advertisements

تضمن الاحتفال بذكرى ميلاد العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، تفقد محافظ كفر الشيخ، معرض دسوق للكتاب، وكذا تفقد معرض الفن التشكيلي لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة دسوق، ثم مراسم الاحتفال وتضمن السلام الجمهوري، وآيات من الذكر الحكيم للطالب أحمد فتيان، بمدرسة النور للمكفوفين.

كما تضمن الاحتفال إلقاء السيدة نانا زويل، شقيقة العالم الراحل، كلمة الأسرة، ثم تلاها كلمة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وفقرات فنية تتمثل في مسرحية شعرية تحكي السيرة الذاتية للعالم الراحل، تقدمها فريق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشمل الاحتفال فقرات ثقافية عبارة عن قصائد شعرية لفريق الموهبين بمديرية التربية والتعليم، وقصيدة شعرية من تقديم الطالب أحمد أبو عرب بعنوان "نفسي أبقى ظابط"، وقصيدة شعرية وطنية من تقديم الطالب مريم المهدي بعنوان "شايفك"، وقصيدة شعرية إلقاء الطالبة سهيلة جبر بعنوان "عظيمة التكوين"، وأغنية لأم كلثوم تقديم الطالبة رولا رضا، بمدرسة بيلا الثانوية، وفقرة للموسيقى العربية من تقديم فرقة التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة.