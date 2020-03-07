بالصور.. محافظ بورسعيد ووكيل مجلس النواب في عزاء الفدائية زينب الكفراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تواجد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، اليوم السبت، في عزاء الفدائية زينب الكفراوي، إحدى فدائيات محافظة بورسعيد خلال فترة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والتي وافتها المنية أمس بالمركز الطبي العالمي في القاهرة عن عمر يناهز 80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بقاعة مناسبات مسجد السلام نطاق حي الشرق، بحضور أهالي المحافظة.

وكان محافظ بورسعيد أدى صلاة الجنازة في مسجد لطفي شبارة، اليوم عقب صلاة الظهر، على الفدائية زينب الكفراوي، ثم شارك في تشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمدخل رقم "1" في شارع كسرى، بحضور عدد من القيادات والأمنية والتنفيذية.

وسجلت الفدائية زينب الكفراوي اسمها في قوائم الفدائيين، كأول سيدة تنضم إلى المقاومة الشعبية في صد العدوان الثلاثي، وبلغت من العمر وقتها 15 عامًا.

وبدأت "زينب" نضالها بتوزيع المنشورات لحث المواطنين على مقاومة الاحتلال، وشاركت في إخفاء الضابط البريطاني "مير هاوس"، ابن عمة ملكة بريطانيا حينها، كما نفذت عملية لنقل أسلحة وقنابل من مخبأ سري إلى القوات المصرية، كما ساعدت والدها الذي كان يعمل في قسم شرطة العرب ببورسعيد، في إخفاء مستندات هامة تخص قسم الشرطة حتى لا يتمكن الإنجليز من الوصول إليها، ونجحت في إيصال الأسلحة للفدائيين ليواصلوا المقاومة، وشاركت في حملة لجمع التبرعات من المواطنين لتسليح الجيش المصري تحت شعار "سلح جيش أوطانك واتبرع لسلاحه علشاني وعلشانك".