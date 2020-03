تشكيل لجنة لإعداد الطلاب للمشاركة في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "PISA"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تشكيل لجنة لتهيئة وإعداد الطلاب للمشاركة في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) لعام 2021.

وتشكلت اللجنة لإجراء دراسة علمية لقياس قدرات الطلاب وفقًا لمفردات ومهارات (PISA)، وإجراء تحليل محتوى للمناهج المصرية في ضوء متطلبات المشاركة في (PISA).

ويسلط البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) الضوء على تحسين التعليم، حيث يجري تقييمًا كل ثلاثة أعوام، وشملت الدراسة الأخيرة نحو 600 ألف طالب في 79 دولة، وتقيس الدراسة قدرة التلاميذ في سن 15 عامًا على استخدام معارفهم ومهاراتهم في القراءة والرياضيات والعلوم لمواجهة تحديات الحياة الحقيقية.

مصطلح "PISA" هي اختصار لـ"Program for International Student Assessment"، وتعني البرنامج الدولي لتقويم الطلبة، ويشرف على الاختبارات دوليًا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).​