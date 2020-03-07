الجيش الأمريكي يعلن أول إصابة مؤكدة بكورونا في صفوف جنوده

أعلنت قيادة القوات الأمريكية العاملة في أوروبا اليوم السبت، أن بحارا أمريكيا بمدينة نابولي الإيطالية أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ونقلت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الإخبارية الأمريكية عن بيان أصدرته القوات الأمريكية اليوم أن الجندي خضع لفحوص طبية مكثفة لفيروس كورونا، كانت نتائجها

إيجابية، ليصبح بذلك أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بين صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا.

وتابع البيان: "إن جميع الأشخاص الذين خالطوا الجندي المصاب وضعوا تحت المراقبة الطبية الدقيقة".