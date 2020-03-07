فرنسا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 949 حالة.. والوفيات لـ16

أعلنت فرنسا ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا 949 حالة وعدد الوفيات 16.
وكانت إيطاليا، أعلنت اليوم السبت، تسجيل 36 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد
وأفاد مفوض الحماية المدنية، أنغيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي، حسبما أفادت قناة «تي جي 24»، بـ«وصول حالاتالإصابة إلى 5061، بزيادة 1145 حالة منذ الأمس، فيما زادت الوفيات إلى 36 حالة لتصل إلى 233 حالة».
وأضاف أن المستشفيات تضم حاليا 2561 حالة تحمل أعراض المرض، منها 567 بالرعاية المركزة، كما يخضع 1843 للعزل المنزلي.
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