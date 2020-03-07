الكويت تنفي ما تردد عن وفاة سيدة كويتية مصابة بكورونا

نفت وزارة الصحة الكويتية مساء اليوم السبت، صحة ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن وفاة سيدة كويتية مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، مؤكدة أنها معلومات غير صحيحة.
وناشدت (الصحة) الكويتية- في بيان صحفي - المواطنين والمقيمين، ضرورة تحريالدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية لاستقاء المعلومة الصحيحة في ظل نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة في كل شؤونها.
تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدة وجوب مراعاة شعور المواطنين وذويهم، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل والسلامة لجميع المصابين.
وحذرت وزارة الصحة الكويتية كل من يتداول مثل تلك الأخبار غير الصحيحة من مغبة وقوعهم
تجدر الاشارة الى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، قد أعلن في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الى 61 حالة، بعد إصابة 3 حالات جديدة لمواطنين ضمن القادمين من إيران.
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