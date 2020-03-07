ممثل الصحة العالمية في إيران يحذر من الأنباء المزيفة حول كورونا

حذر رئيس وفد منظمة الصحة العالمية في إيران، ريتشارد برنان، من الأنباء المزيفة حول فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع الدول تواجه أزمة وليس إيران فقط.
ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية عن المسؤول قوله: «الأنباء المزيفة والشائعات حول فيروس كورونا المستجد، تشكل أحد أعداء مكافحة هذاالوباء»، داعيا إلى بث أنباء دقيقة وصحيحة في هذا الخصوص».
وأضاف: «جميع الدول وليست إيران فقط التي تواجه هذه الأزمة اليوم. إنني على يقين بتحقيق نتائج كبيرة في سياق الحد من تفشي هذا المرض، شرط
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 145 حالة وارتفاع عدد الإصابات إلى 5823.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: «ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 5823 وعدد الوفيات إلى 145 وعدد المتعافين إلى 1669»
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