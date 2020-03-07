العراق: تعلن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم السبت، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 54، توفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة. منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة. وأعلن بيان للوزارة، نشرته على موقعها الرسمي أنه تم «تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، سبع حالات في العاصمة بغداد والثامنة في النجف». «تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، سبع حالات في العاصمة بغداد والثامنة في النجف». وأضافت :«تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل ملاكات الوزارة للتعامل مع المصابين والملامسين».

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