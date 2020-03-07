حاكم نيويورك يعلن الطوارئ بعد إصابة 76 شخصًا فيروس كورونا

أعلن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، حالة الطوارئ، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالولاية إلى 76 حالة. عدد الإصابات بفيروس كورونا بالولاية إلى 76 حالة. وتفشى فيروس كورونا المستجد بالعديد من دول العالم، وسط مخاوف من انتشاره وتفشيه.

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