حاكم نيويورك يعلن الطوارئ بعد إصابة 76 شخصًا فيروس كورونا

أعلن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، حالة الطوارئ، بعد ارتفاععدد الإصابات بفيروس كورونا بالولاية إلى 76 حالة.
وتفشى فيروس كورونا المستجد بالعديد من دول العالم، وسط مخاوف من انتشاره وتفشيه.
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