بسبب “كورونا”.. الحجر الصحي يلاحق “سيدات روسيا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مارس 2020 09:21 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مارس 2020 09:21 مساءً - مشاركة

يواجه منتخب سيدات روسيا لكرة القدم احتمال وضعه قيد الحجر الصحي بعد المباراة التي خاضها في ألمانيا وسط تفشي فيروس كورونا المستجد الذي لا يزال يهدد الفعاليات الرياضية في جميع أنحاء العالم.

وصرح طبيب الفريق إدوارد بيزوغلوف لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي الجمعة بأن أندية اللاعبات تلقت توصيات بناءً على مرسوم من رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين.

وتلزم المدينة أي شخص يعود من الدول التي تشهد تفشى الفيروس، بما في ذلك ألمانيا، عزل نفسه لمدة 14 يوما. ووفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال بيزوغلوف لريا نوفوستي “أنا متأكد من أنهن سيلتزمن بجميع التوصيات. في النهاية، لا يمكن التهاون بشأن هذه الأشياء. الاهتمام بصحة اللاعبات هو شغلنا الشاغل في الوقت الراهن”.

وبدأت فرق كرة القدم في إنجلترا وفرنسا ودول أخرى مبارياتها دون مصافحة ما قبل المباراة كإجراء وقائي ضد الفيروسات.

كما أعلنت عدة دول إلغاء المسابقات الرياضية فيما نظمت أخرى مبارياتها دون جمهور.