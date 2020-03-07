فرنسا تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

أعلنت فرنسا، مساء السبت، عن بلوغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 949 حالة وعدد الوفيات 16، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

كما أعلن مجلس النواب الفرنسي، في وقت سابق من مساء اليوم، إصابة نائبة ثانية بفيروس كورونا ونقلها إلى المستشفى، وأن 5 نواب آخرين يخضعون إلى فحصوات لمعرفة إن كانوا مصابين بالفيروس.

وقال البرلمان: إن "الجلسات ستعلق لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الإثنين القادم الموافق 9 مارس الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته، بسبب إجراء انتخابات بلدية في أنحاء البلاد بما سيقلل الأنشطة وعدد الأفراد الموجودين في المبنى".

كما أنه لم يعلن اسم النائبين المصابين، ولكن وسائل إعلام محلية في منطقة الألزاس شرقي البلاد، ذكرت أن أحدهما هو جان لوك ريتزر، الذي يمثل أحد أكثر الأماكن تضررا من تفشي الفيروس وهو حاليا في العناية المركزة.