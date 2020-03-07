كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيصل جلول: اللبنانيون فقدوا الثقة في الحكومة والطبقة السياسية لا تتمتع بالمسؤولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك "فيصل جلول": إن "الوضع اللبناني يمكن النظر إليه من 3 أبواب وهم الأزمة المصرفية القائمة، وسوء إدارة المصرف اللبناني لها"، مشيرًا إلى أن المواطنين هم من يدفعون الثمن وفي مقدمتها هبوط سعر صرف الليرة بالقياس إلى الدولار.

وأوضح "جلول" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المواطنين فقدوا الثقة في الإجراءات الرسمية خاصة وأن الحكومة تبدو مرتبكة وغير قادرة على معالجة الوضع.

كما لفت إلى أن حراك الشارع مازال غير قادر على إحداث التغيير المطلوب ولم يقوم برسم ملامح النظام الجديد الذي يدعو له ولكنه يضغط على الحكومة في قراراتها، مشددًا على ضرورة أن يحدد من يديرون الحراك صورة مستقبلهم، بالإضافة لوضع خكة للمرحلة المقبلة لأنهم أصبحوا غير فاعلين كما كانوا في السابق.

وأكد على أن هناك شعور لدى الرأي العام اللبناني أن الطبقة السياسية لا تتمتع بحس المسؤولية تجاه خطورة مايحدث في البلاد.

