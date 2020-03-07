كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الفرنسي يعلن إصابة نائبة ثانية بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس النواب الفرنسي، مساء اليوم السبت، إصابة نائبة ثانية بفيروس كورونا المستجد ونقلها إلى المستشفى، وأن 5 نواب آخرين يخضعون إلى فحصوات لمعرفة إن كانوا مصابين بالفيروس.

وقال البرلمان: إن "الجلسات ستعلق لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الإثنين القادم الموافق 9 مارس الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته، بسبب إجراء انتخابات بلدية في أنحاء البلاد بما سيقلل الأنشطة وعدد الأفراد الموجودين في المبنى".

Advertisements

كما أنه لم يعلن اسم النائبين المصابين، ولكن وسائل إعلام محلية في منطقة الألزاس شرقي البلاد، ذكرت أن أحدهما هو جان لوك ريتزر، الذي يمثل أحد أكثر الأماكن تضررا من تفشي الفيروس وهو حاليا في العناية المركزة.

وأفادت وزارة الصحة الفرنسية، في وقت سابق من اليوم، بأن "اثنين توفيا جراء الإصابة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الكلي للوفيات بالمرض هناك إلى 11"، موضحة أن "أحدهما توفي في شمال فرنسا والآخر في نورماندي".

كما أعلنت الوزارة الصحة الفرنسية أن عدد الحالات المؤكدة بالفيروس بلغ الآن 716 حالة بعد الإعلان عن 103 حالات إصابة جديدة.