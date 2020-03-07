باراغواي تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت باراغواي، مساء اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويحث العالم الخطى سعيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي وصل لبلدان جديدة، وتسبب بوفيات تجاوزت الـ3 آلاف على مستوى العالم.

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وسجلت الصين، في وقت سابق من اليوم، 28 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3070 في البلاد، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة وصل إلى 99، مع ارتفاع في عدد الحالات الجديدة لليوم الثالث على التوالي خارج مقاطعة هوبي التي تعتبر بؤرة تفشي الفيروس.

وتم الإبلاغ عن 25 حالة اصابة جديدة خارج مقاطعة هوبي التي لا تزال تخضع لحجر صحي في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس.

ومن الجدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم بلغ حتى الآن 102471، في حين سجلت 3491 حالة وفاة، وشفي من المرض 57462 أشخاص.